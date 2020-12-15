Украина

Стали известны планы столичного клуба на межсезонье.

Киевляне выйдут из отпуска 10-го января и через несколько дней отправятся на сбор в ОАЭ. На конец января запланирован еще один сбор, но уже в Турции. Подробнее о планах клуба рассказал президент Динамо Игорь Суркис.

"Что касается подготовки, то игроки и тренеры соберутся в Киеве 10-го января, затем медосмотр и несколько дней втягивающих тренировок. 15-го января команда чартерным рейсом отправится на первый сбор в ОАЭ, а обратно в Киев вернется 26-го января. На сбор команда полетит расширенным составом, к работе с первой командой будут привлечены игроки из дубля и молодежного состава", — сказал Суркис клубной пресс-службе.

"С 29-го января по 8-е февраля Динамо пройдет подготовку в Турции. В одной из соседних гостиниц будет жить молодежный состав, который также проведет сбор в этих числах. После возвращения в Киев Динамо будет адаптироваться к нашим погодным условиям и готовиться непосредственно к матчу с Олимпиком".

Матч против Олимпика пройдет 13 февраля в рамках 14-го тура УПЛ, а уже через пять дней киевляне сразятся с Брюгге в Лиге Европы.

"На сборах обязательно будут контрольные матчи, которые мы покажем в прямом эфире в YouTube. О соперниках сообщим дополнительно, у нас нет тайн от болельщиков, мы хотим, чтобы они были в курсе, как идет подготовка, поэтому поклонники Динамо будут получать максимально полную информацию о происходящем".

Ранее Игорь Суркис выдал огненную речь по поводу судейства украинских арбитров.