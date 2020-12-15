Украина

У президента Динамо лопнуло терпение.

Президент Динамо Игорь Суркис считает, что наши арбитры очень часто ошибаются и призывает Комитет арбитров к срочным действиям.

"Перед тем, как высказаться на тему судейства, я хочу подвести итог матча с Колосом со спортивной точки зрения. Наш соперник провел очень сильный матч, игроки Колоса сражались до конца и заслужили то, что получили. Я всегда с уважением отношусь к командам, которые играют честно, по-мужски и бьются до последнего", — цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

"А теперь про то, что я увидел, и как президент клуба, и как футбольный болельщик с многолетним стажем. Не будучи знатоком тонкостей судейства, не могу не обратить внимание на простейшие вещи, которые понимают все. Судьи могут ошибаться, это часть футбола. Но судейство должно быть последовательным и невозможно в одном и том же матче за одинаковые нарушения давать разные наказания! Если арбитр решил, что Шепелев заслуживал красной карточки, то за такой же фол на Шапаренко он еще до перерыва должен был удалить Селезнева! Это же аналогичные ситуации".

"Я долго молчал, но теперь это уже просто невозможно. Внедрение VAR дало украинским арбитрам новые возможности. Например, они смотрят повторы, когда им вздумается, а похожие ситуации в пользу другой команды даже не пересматривают. Если брать матч с Колосом, то если бы Мирча Луческу не устроил демарш с выходом на поле, то главный арбитр и судья VAR продолжили бы свой беспредел. По-другому я это назвать не могу".

"Нам не нужна помощь арбитров, мы хотим одного — последовательного и честного судейства. Такого, которое бы позволяло командам играть в футбол, а не весь матч разбираться с судьями или пересматривать повторы. У нас как только важный матч — Монзуль в поле, а Романов арбитр VAR. И постоянно какие-то ошибки и непонятные решения. Тут даже дело не матче с Колосом. У нас судьи сначала натворят дел в пользу одной команды, потом испугаются того, что наделали и начинают искать, как бы теперь в пользу другой команды насвистеть. Это же ненормально! Эта непоследовательность не дает возможности нормально играть в футбол. Игроки готовятся, работают на тренировках, потом выходят на поле, а там одно судейское решение хуже другого".

Далее президент решил лично обратиться к главе Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

"Никогда не обращался к Лучано Лучи, но время пришло. У вас есть время, есть зимний перерыв, вы можете провести работу с арбитрами, чтобы они прибавили в профессионализме и правильности принятий решений. В Ассоциации футбола должны понимать, что отношение ко всем клубам должно быть одинаковым. Игроки то все видят и все понимают. А потом они едут в национальную команду и начинаются какие-то проблемы. Мы прекрасно помним 2016-й год, когда известные всем каналы устроили травлю игроков Динамо, того же Ярмоленко какими словами только не называли. И потом уже собрать эту команду воедино не получилось".

"Дайте нам честные и конкурентные условия, и не надо никого тащить за уши к чемпионству. В свое время подобное говорили из лагеря Шахтера и, как им кажется, их услышали. Теперь такое скажем и мы. Эмоции улеглись, есть время, чтобы пересмотреть совершенные ошибки и сделать выводы. Посмотрите, господин Лучано Лучи, например, красные карточки Мораеса и Забарного. Посмотрите, что они просто поскользнулись на сложном для игры мокром газоне, упали и никому не хотели нанести травму. Донесите до ваших судей, что не надо размахивать красными карточками при каждом подозрительном случае. Посмотрите, за что удалили Шепелева, почитайте, что по этому поводу сказали известные итальянские и английские арбитры. Посмотрите на красную карточку игроку Колоса, которой и близко не было. Кому нужна такая игра?!"

"Мы больше не будем молчать и смотреть, как судьи творят беспредел на футбольном поле. Высокооплачиваемый куратор судейства должен навести порядок и гарантировать одинаковые условия для всех команд УПЛ. Для этого у него есть и время, и возможности. Президенты клубов вкладывают в футбол миллионы долларов, развивают инфраструктуру, дают рабочие места, содержат академии, детские и молодежные составы, а потом вынуждены наблюдать, как их команды убивают и издеваются над самой сутью игры. Просто дайте нам и нашим соперникам возможность честно играть в футбол!"

На этом огненная речь Суркиса по поводу судейства завершилась. Остается лишь догадываться, последует ли какая-либо реакция на слова президента со стороны самого Лучи или же представителей Комитета арбитров.

Ранее Суркис рассказал о проблемах Владислава Супряги и прокомментировал жеребьевку Лиги Европы.