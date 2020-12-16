Хавбек рассказал о своих условиях трансфера.
Валерий Федорчук, фото Рух
16 декабря 2020, 14:57
Полузащитник Руха Валерий Федорчук заявил, что ему дважды поступало предложение от Кривбасса, но он готов перейти в клуб лишь под определенные условия.
"Я никогда не мог подумать, что буду часто менять клубы на протяжении карьеры. Так ситуация складывалась. Заканчивались контракты и поступали другие предложения.
Когда я был молодой, то приходилось проситься в аренду, потому что хотелось играть в футбол. Контракт принадлежал Днепру. Я доволен, что так получалось уходить в аренду, ведь это хороший опыт для молодого футболиста.
Закончу ли я карьеру в Рухе? Никогда не надо загадывать. Я хотел бы закончить в Рухе, ведь я родом со львовского региона.
Дважды меня приглашали в Кривбасс. Я сказал, что еще хочу поиграть на хорошем уровне. Говорю им, что если сам Зеленский позвонит, тогда я и думать не буду. Но сейчас я еще не готов", — сказал Федорчук телеканалу Футбол.
Ранее сообщалось, что Рух в ближайшее время может пополнить ряды нападающим Артемом Милевским.