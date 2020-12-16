Поединок Десна — Заря в 1/8 финала Кубка Украины вошел в историю.
Десна - Заря, фото ФК Десна Чернигов
16 декабря 2020, 16:00
Заря Луганск пробилась в 1/4 финала Кубка Украины благодаря минимальной победе над черниговской Десной.
Данный поединок состоялся 16 декабря, что является самой поздней датой проведения официального матча в истории Украины.
До этого момента поединки в нашей стране в рамках официальных турниров перед зимней паузой настолько поздно не проходили.
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