Украина

Поединок Десна — Заря в 1/8 финала Кубка Украины вошел в историю.

Заря Луганск пробилась в 1/4 финала Кубка Украины благодаря минимальной победе над черниговской Десной.

Данный поединок состоялся 16 декабря, что является самой поздней датой проведения официального матча в истории Украины.

До этого момента поединки в нашей стране в рамках официальных турниров перед зимней паузой настолько поздно не проходили.

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