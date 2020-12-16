Украина

Футболист дал эмоциональное интервью после игры.

Полузащитник луганской Зари Владлен Юрченко после матча 1/8 финала Кубка Украины против Десны прокомментировал странное решение арбитра матча Дениса Шурмана его удалить.

"Это беспредел! Обезьянам нельзя давать автомат, так и нашим судьям нельзя смотреть VAR. Там простой стык, он лез головой а я играл ногой. Куда мне ее можно было убрать? Я не могу понять, почему судьи ищут момент для удаления в каждой игре?

У нас есть человек, отвечающий за судейство (прим. Лучано Луччи). Он получает бешенные деньги. А все стоит на месте или становится только хуже. Нужно же развиваться. Я не хотел грубо играть. Да, опасно сыграл, возможно желтая. Но они останавливают игру и смотрят на стоп-кадре. Можно смотреть так каждый фол и делать только хуже. Не помню, чтобы хоть одна игра прошла спокойно с VAR", — сказал Юрченко в интервью ТК Футбол 1/2/3.

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