Украина

Защитник высказался о работе румына в киевском клубе.

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский прокомментировал работу главного тренера Динамо Мирчи Луческу.

"Луческу пристрастился к футболу. Я уверен, это заставило его принять решение. Нужно работать в таком возрасте. Для чемпионата Украины это хорошо.

Динамо? Я бы не стал играть за киевлян. Меня это не интересует, и я им не интересен", — цитирует Чигринского La Vanguardia.

Ранее защитник заявил, что для него двери в сборную Украины закрыты.