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Лебеф раскритиковал новичка "пенсионеров".

Бывший защитник лондонского Челси Франк Лебеф раскритиковал новичка клуба Кая Хавертца после поражения от Вулверхэмптона.

"Он был почти невидим на поле. Я затронул этот вопрос несколько недель назад. Мы слышали, как Фрэнк Лампард сказал, что ему нужно дать время. Иногда кажется, что его нет на поле, что он не пытается компенсировать недостаток уверенности желанием или просто тем, что он воин, показывая нам, что сейчас не очень хорош, но будет бороться за клуб и показывать себя.

Тимо Вернер не показал против "волков" хорошей игры, но он бился на поле и пытался переломить ход матча. Я очень переживаю за этого парня по имени Кай. Он не пытается себя проявить", — цитирует Лебефа Goal ссылаясь на ESPN.

Отметим, Хаверц перебрался в Челси в летнее трансферное окно из леверкузенского Байера за 70 миллионов евро. В текущем сезоне на счету немецкого полузащитника 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 4 забитыми мячами.

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