Украина

Минайцы уже решают кадровые вопросы к следующему отрезку чемпионата.

Минай разорвал контракт с тремя футболистами по согласованию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

Речь идет о Олеге Допилке, Александре Глаголе и Эдгаре Каппаросе.

Допилка выступал за Минай с мая 2017-го года и провел на профессиональном уровне 33 матча, забив гол и сделав три ассиста.

Глагола, в свою очередь, отыграл за минайцев 24 матча с 2019 года. На его счету два гола и пять результативных передач.

Каппарос же пришел летом этого года и провел лишь шесть игр за дубль команды.

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