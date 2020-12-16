Минайцы уже решают кадровые вопросы к следующему отрезку чемпионата.
Эдгар Каппарос, фото Минай
16 декабря 2020, 20:12
Минай разорвал контракт с тремя футболистами по согласованию сторон, сообщает официальный сайт клуба.
Речь идет о Олеге Допилке, Александре Глаголе и Эдгаре Каппаросе.
Допилка выступал за Минай с мая 2017-го года и провел на профессиональном уровне 33 матча, забив гол и сделав три ассиста.
Глагола, в свою очередь, отыграл за минайцев 24 матча с 2019 года. На его счету два гола и пять результативных передач.
Каппарос же пришел летом этого года и провел лишь шесть игр за дубль команды.
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