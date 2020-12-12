Украина

Football.ua представляет анонс матча 13-го тура чемпионата Украины.

В рамках 13-го тура УПЛ Претендующая на место в первой тройке Ворскла примет одного из аутсайдеров Премьер-лиги — Минай.

Ворскла — Минай

Суббота, 12 декабря, 14:00. Полтава, стадион имени Бутовского. Арбитр — Денис Шурман (Киевская область). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Минимально проиграв Десне, Ворскла уступила своим обидчикам третью строчку турнирной таблицы, но теперь имеет отличный шанс хотя бы на сутки вернуться на свое ставшее уже привычным в нынешнем сезоне место (Десна сыграет с Мариуполем в воскресенье).

Наверное, будет опрометчиво утверждать, что Минай отправится в Полтаву в роли "мальчика для битья", но, все же, разница в 10 очков в турнирной таблице дает повод назвать фаворитом противостояния на стадионе имени Бутовского именно Ворсклу.

У Миная в то же время свои заботы. Команде из Закарпатья наверняка хочется уйти на зимние каникулы в более стабильном положении, ведь при определенном стечении результатов Минай, перед 13-м туром лишь на 3 очка опережавший главного аутсайдера, Рух, по его итогам может уменьшить отрыв от последнего места до критического 1 очка,

Не сыграет за Ворсклу против закарпатцев удаленный за два предупреждения в матче прошлого тура против Десны Степанюк, а Кулач травмирован. А у Миная вернулся в строй основной вратарь Попович.

Интересные факты

– Соперники ранее не встречались в официальных турнирах.

– На предсезонных сборах Минай и Ворскла провели два спарринга, один из которых выиграли закарпатцы — 4:2, а второй полтавчане — 2:1.

– Минай ни разу в УПЛ не выигрывал на выезде.

– На своем поле в чемпионате Ворскла не пропускает на протяжении 297-ми минут.

– Безничейная серия Миная в УПЛ составляет 4 матча: 1 победа и 3 поражения.

Ориентировочные составы