Украина

Комитет этики и честной игры занялся этим из-за наводки СБУ.

Украинская ассоциация футбола занялась украинскими игроками, которые выступали за "сборную ДНР". Организация ждет письменного объяснения от игроков.

"К УАФ обратилась Служба безопасности Украины и сообщила, что в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности получена информация о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой "ДНР" принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой "Республики Абхазия" 25 сентября 2020 на стадионе Динамо в г. Сухуми.

Данное обращение находится на рассмотрении Комитета по этике и честной игры УАФ, в связи с чем будет проведена проверка возможных нарушений Кодекса этики и честной игры УАФ футболистами в части причинения вреда имиджу украинского футбола. С целью обеспечения стандартов минимальной процедуры по делу предоставить письменные объяснения относительно их участия в упомянутом матче предлагается следующим лицам:

Гарненку Станиславу Андреевичу

Федотову Евгению Александровичу

Пархоменко Артему Александровичу

Охматову Евгению Игоревичу

Томазову Савелию Сергеевичу

Махно Ярославу Николаевичу

Лагоде Андрею Олеговичу

Бессалову Артему Леонидович

Фролову Владиславу Владимировичу", — гласит заявление УАФ.

Напомним, что ранее выгнанный из Полесья Лобов объяснил, почему выступал в "чемпионате ЛНР".