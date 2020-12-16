Комитет этики и честной игры занялся этим из-за наводки СБУ.
Дом футбола, фото УАФ
16 декабря 2020, 20:40
Украинская ассоциация футбола занялась украинскими игроками, которые выступали за "сборную ДНР". Организация ждет письменного объяснения от игроков.
"К УАФ обратилась Служба безопасности Украины и сообщила, что в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности получена информация о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой "ДНР" принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой "Республики Абхазия" 25 сентября 2020 на стадионе Динамо в г. Сухуми.
Данное обращение находится на рассмотрении Комитета по этике и честной игры УАФ, в связи с чем будет проведена проверка возможных нарушений Кодекса этики и честной игры УАФ футболистами в части причинения вреда имиджу украинского футбола. С целью обеспечения стандартов минимальной процедуры по делу предоставить письменные объяснения относительно их участия в упомянутом матче предлагается следующим лицам:
Гарненку Станиславу Андреевичу
Федотову Евгению Александровичу
Пархоменко Артему Александровичу
Охматову Евгению Игоревичу
Томазову Савелию Сергеевичу
Махно Ярославу Николаевичу
Лагоде Андрею Олеговичу
Бессалову Артему Леонидович
Фролову Владиславу Владимировичу", — гласит заявление УАФ.
Напомним, что ранее выгнанный из Полесья Лобов объяснил, почему выступал в "чемпионате ЛНР".