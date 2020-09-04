Украина: Первая лига

По словам молодого форварда, он стал заложником ситуации и хочет продолжать карьеру в Украине.

Житомирское Полесье расторгло арендное соглашение с нападающим Алексеем Лобовым после того, как стало известно о его прошлом участии в так называемом "чемпионате ЛНР". 23-летний воспитанник алчевской Стали, которая прекратила свое существование из-за нестабильной ситуации на Донбассе, высказал свою позицию и объяснил сложившуюся ситуацию.

"С детства занимался в футбольной школе алчевской Стали ровно до того момента, как началась конфликтная и на тот момент непонятная для меня ситуация в Донецкой и Луганской областях. В связи с ситуацией у моей семьи, а тем более у меня, не было возможности покинуть территорию, поэтому я продолжил играть за Сталь".

"Через полгода команду переименовали в ЦСКА НМ, а я продолжил играть в так называемом чемпионате ЛНР. Затем у меня появилась возможность переехать в краматорский Авангард на просмотр, и я с радостью ею воспользовался. Общими усилиями с помощью ФК Авангард я выехал из так называемой ЛНР".

"Ни разу в жизни я не нарушал законодательство Украины, всегда с уважением относился к государственному суверенитету, территориальной целостности и независимости нашей страны. Я никогда не поддерживал и не прославлял "ДНР" и "ЛНР". У меня была одна цель – играть в футбол. Мои родители никогда не поддерживали и не принимали участие в поддержке "ДНР" и "ЛНР".

"Как только у меня появилась возможность выехать на подконтрольную Украине территорию — я сразу ею воспользовался. Мы не можем под одну гребенку брать всех подряд. Я защищал честь студенческой сборной Украины на Универсиаде. Искренне не понимаю, почему отдельные ультрас, журналисты и прочие люди считают меня сепаратистом?"

"Мы должны перестать делить людей на синих и красных, на левых и правых, на бандеровцев и ватников. Если мы хотим мира и единения, любое государство начинается с человека, а не наоборот. Я хочу играть здесь и быть частью Украины, прославлять на соревнованиях честь этой страны и делать так, чтобы миллионы украинцев от Львова до Луганска, от Чернигова до Симферополя гордились своей единой страной", — заявил Лобов в интервью ТаТоТаке.