Украина

Представитель бразильца отрицает контакты с другими клубами.

Агент Тайсона Диего Дорнеллес заявил, что не обсуждал трансфер своего клиента с другими клубами.

"Мы ни с кем не вели переговоры", — приводит слова представителя бразильца портал Revista Colorada.

Опытного полузащитника связывали с переходом в Интернасиональ, но руководство бразильского клуба отрицает какие-либо договоренности.

Ранее Тайсон пресек все разговоры о своем уходе из Шахтера на пресс-конференции перед поединком против Интера.