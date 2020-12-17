Украина

Игрок прокомментировал свой гол в ворота Десны.

Полузащитник Зари Владлен Юрченко дал свою оценку поединку Кубка Украины против Десны, в котором он забил единственный гол с пенальти.

"В принципе, знаю, как бить. Бил как и последние разы. Удалось забить, ничего больше. Это у меня как джокер в кармане был. Когда с Ингульцом не забил первый пенальти, то надо было что-то менять.

Хорошо, когда у тебя есть в арсенале запас какой-то. Сразу его испробовал, забил, начал чуть по-другому бить. Но это не означает, что буду постоянно так бить. Надо подбирать под игру", — сказал Юрченко в эфире телеканала Футбол.

Напомним, футболист также стал участником скандала в прошедшем матче. За фол против игрока Десны Юрченко получил желтую карточку, но после просмотра повтора судья поменял решение и удалил Юрченко.