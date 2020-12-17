Украина

Владислав Гельзин рассказал о финансовой ситуации в клубе.

Президент Олимпика Владислав Гельзин высказал свое мнение о финансовом положении клубов УПЛ, заявив, что готов продать лучшего игрока ради денежной выгоды.

"С ценой билетов, спонсорских контрактов и нынешним кризисом нужно играть в еврокубках, чтобы выйти в плюс или, хотя бы, в ноль. Когда играешь в еврокубках, есть шанс провести хорошие трансферы.

Мы намерены укреплять три-четыре позиции, это даст, как минимум, равноценных игроков на замену. Надеемся, что повторно ужи никто не заболеет и выпадать не будет. Есть некоторые игроки "на карандаше", мы проведем совещание и будем вести разговор с их агентами.

Если по Шахабу будет хорошее предложение — готовы его рассмотреть", — цитирует Гельзина официальный сайт Олимпика.

Напомним, Шахаб разделил с Цыганковым звание лучшего бомбардира УПЛ в первой половине сезона.