Владислав Гельзин рассказал о финансовой ситуации в клубе.
Владислав Гельзин, фото УАФ
17 декабря 2020, 14:26
Президент Олимпика Владислав Гельзин высказал свое мнение о финансовом положении клубов УПЛ, заявив, что готов продать лучшего игрока ради денежной выгоды.
"С ценой билетов, спонсорских контрактов и нынешним кризисом нужно играть в еврокубках, чтобы выйти в плюс или, хотя бы, в ноль. Когда играешь в еврокубках, есть шанс провести хорошие трансферы.
Мы намерены укреплять три-четыре позиции, это даст, как минимум, равноценных игроков на замену. Надеемся, что повторно ужи никто не заболеет и выпадать не будет. Есть некоторые игроки "на карандаше", мы проведем совещание и будем вести разговор с их агентами.
Если по Шахабу будет хорошее предложение — готовы его рассмотреть", — цитирует Гельзина официальный сайт Олимпика.
Напомним, Шахаб разделил с Цыганковым звание лучшего бомбардира УПЛ в первой половине сезона.