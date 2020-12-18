Украина

Киевский клуб не против оставить игрока в Украине.

Нападающий львовского Руха Николай Кухаревич отправился в Бельгию, где прошел медосмотр для Андерлехта.

Однако киевское Динамо также обратило внимание на перспективного форварда и намерено подписать с ним контракт. Об этом сообщает Voetbalkrant ссылаясь на Het Nieuwsblad.

По информации источника, Андерлехт, несмотря на интерес со стороны киевлян, все же намерен договориться с Рухом о трансфере, ведь официально контракт с игроком еще не подписан.

В текущем сезоне молодой нападающий провел 12 поединков в футболке Руха, в которых отметился одним голом.

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