Киевский клуб не против оставить игрока в Украине.
НИКОЛАЙ КУХАРЕВИЧ, ФОТО РУХ
18 декабря 2020, 10:35
Нападающий львовского Руха Николай Кухаревич отправился в Бельгию, где прошел медосмотр для Андерлехта.
Однако киевское Динамо также обратило внимание на перспективного форварда и намерено подписать с ним контракт. Об этом сообщает Voetbalkrant ссылаясь на Het Nieuwsblad.
По информации источника, Андерлехт, несмотря на интерес со стороны киевлян, все же намерен договориться с Рухом о трансфере, ведь официально контракт с игроком еще не подписан.
В текущем сезоне молодой нападающий провел 12 поединков в футболке Руха, в которых отметился одним голом.
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