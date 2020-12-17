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На одного украинца в Бельгии может стать больше.

Нападающий Руха Николай Кухаревич прошел медицинское обследование для Андерлехта.

Издание Nieuwsblad при описании форварда использовало сравнение с Романом Яремчуком, который успешно выступает в чемпионате Бельгии.

🔥Ексклюзивне відео🔥

Нападник Руха Микола Кухаревич проходить медогляд у Андерлехті❗#Anderlecht pic.twitter.com/Mq4cQxSICM — FootballHub (@FootballHub_Ua) December 17, 2020

В текущем сезоне молодой нападающий провел 12 поединков в футболке Руха, в которых отметился одним голом.

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