Нападающий Руха Николай Кухаревич прошел медицинское обследование для Андерлехта.

Издание Nieuwsblad при описании форварда использовало сравнение с Романом Яремчуком, который успешно выступает в чемпионате Бельгии.

В текущем сезоне молодой нападающий провел 12 поединков в футболке Руха, в которых отметился одним голом.

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