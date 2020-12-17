На одного украинца в Бельгии может стать больше.
Николай Кухаревич, фото Рух
17 декабря 2020, 18:52
Нападающий Руха Николай Кухаревич прошел медицинское обследование для Андерлехта.
Издание Nieuwsblad при описании форварда использовало сравнение с Романом Яремчуком, который успешно выступает в чемпионате Бельгии.
В текущем сезоне молодой нападающий провел 12 поединков в футболке Руха, в которых отметился одним голом.
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