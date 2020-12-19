Украина

Наставник ровенского Вереса поделился эмоциями от результатов жеребьевки национального Кубка и рассказал о призовых для его команды.

На стадии 1/8 финала Кубка Украины ровенский Верес сумел в домашнем справиться с Мариуполем (1:0), а по итогу жеребьевки следующего раунда получил в соперники очередного представителя Премьер-лиги — луганскую Зарю.

Наставник представителей Первой лиги Юрий Вирт в интервью программе ПРОФУТБОЛ Digital поделился эмоциями от прошедшей процедуры посева, а также приблизительно назвал сумму возможных призовых, которые получит его команда, если сумеет пробиться в полуфинал национального Кубка.

"До жеребьевки больше всего не хотел, чтобы нам досталась луганская Заря. Хотелось бы, конечно, сыграть или с грандами — Динамо и Шахтером, или все-таки с командой низкого уровня. Я считаю, что сегодня Заря — это третья сила в украинском футболе и показывает очень качественный футбол. Конечно, такую команду будет трудно пройти".

"Более миллиона гривен", — такой был призовой фонд для команды от руководства за победу над Мариуполем в 1/8 финала, однако ставки будут только повышаться, если команде удастся достичь очередных высот: "Обещаний по поводу призовых за выход в полуфинал есть. Я думаю, что на 100% они (премиальные — ред.) будут большими и даже намного большими".

С остальными командами-участницами и их распределением по парам Вы можете ознакомиться в соответствующей новости о результатах жеребьевки.

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