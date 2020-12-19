Украина

Форвард в скором времени сможет помочь своей команде.

Нападающий Динамо Артем Беседин отбыл срок годичной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, футболист провалил допинг-тест перед матчем против Мальме в Лиге Европы. По словам игрока, это произошло из-за ошибки клубного врача киевлян, который дал форварду не ту таблетку.

Дисквалификация Беседина начала свое действие 19-го декабря 2019 года и должна была продлиться год. Таким образом, игрок сможет помочь своей команде во второй половине сезона.

Ранее о свое мнение о конкуренции среди нападающих высказал президент Динамо Игорь Суркис.