Украина

Форвард оценил жеребьевку 1/4 финала Кубка Украины.

Нападающий Днепра-1 Артем Довбик оценил результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины, в результате которой его клуб встретится с Александрией.

"По моему мнению, это не худший вариант. Вот если бы попали на Динамо или Шахтер, то тогда наши шансы пройти дальше резко снизились бы. Днепр-1 и Александрия – команды примерно одного уровня, поэтому все возможно. Чем подопечные Владимира Шарана отличаются? Физическими кондициями, настроенностью, сыгранностью. Кстати, у нас будет прекрасная возможность взять у них реванш за разгромное поражение в чемпионате".

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"Нам очень важно в этом противостоянии в начале марта добиться положительного результата, потому что мы хотим пробиться на международную арену. Поскольку в УПЛ у Днепра-1 дела плохи, то надежда только на кубковый турнир. Надеемся, что на матче с Александрией уже будут присутствовать болельщики. На поддержку своего 12-го игрока мы очень рассчитываем", — сказал Довбик в интервью УАФ.

Предварительная дата проведения матчей 1/4 финала - 3 марта 2021 года

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