Украина

Футболист из УПЛ попал на радары европейских клубов.

Защитник Ворсклы Пап-Альюн Ндиайе входит в список интересов Вест Хэма и Браги, сообщает портал Goal.

Оба клуба всерьез рассматривают подписание сенегальца уже в ближайшее летнее трансферное окно. Вест Хэм и Брага рассчитывают заполучить Ндиайе бесплатно, ведь его контракт истекает через полгода.

Источник утверждает, что "молотобойцы" следили за сенегальцем еще перед началом сезона, но воздержался от активных действий.

Ндиайе выступает за полтавчан с осени 2019 года. За 31 поединок он сделал результативную передачу.

Напомним, что ранее защитник заявил, что Ворскла — команда уровня французской Лиги 1.