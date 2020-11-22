Украина

Французский защитник Ворсклы поделился своим мнением о нынешней команде.

Пап-Альюн Ндиайе всем доволен в Ворскле и намерен прогрессировать в полтавском клубе.

"Когда у меня появилась возможность трудоустроиться в Ворскле, я не испытывал никакого страха перед неопределенностью, я люблю новые вызовы, – рассказал L'Equipe футболист о своем переезде в Украину. – После просмотра меня подписали очень быстро".

"Теперь я играю в Премьер-лиге, уровень которой достаточно высок. Все матчи сложные и интенсивные, у каждой команды есть свои особенности, это очень интересно".

"Ворскла — команда уровня Лиги 1, два года назад она играла в Лиге Европы. Здесь отличная инфраструктура, много легионеров различных национальностей. Я чувствую, что прогрессирую, как футболист, да еще теперь и на нескольких языках говорю".

Француз с сенегальскими корнями занимался в молодежных командах Валансьенна, Болоньи, Бари и выступал за Лорку Депортиво.

В сезоне-2020/21 Ворскла занимает третье место после 10-ти туров, а Пап-Альюн сыграл 8 матчей.