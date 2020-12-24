Украина

Нападающий завершит карьеру после каденции в закарпатской команде.

Нападающий Миная Артем Милевский заявил, что, вероятнее всего, повесит бутсы на гвоздь после того, как покинет закарпатскую команду.

"Контракт подписан на 1,5 года. А последняя ли команда? Пожалуй, да. Но никто не знает, что будет в будущем.

Смогу ли я помочь Минаю? Во-первых, есть немалый опыт. Плюс – я хорошо знаю тренера. Я играл за Динамо, он за Шахтер, но мы всегда относились друг к другу с уважением. Во-вторых, попробую сделать все, чтобы в команде был хороший коллектив. В УПЛ это важно. Если он будет, то команда будет биться друг за друга", — цитирует Милевского официальный сайт клуба.

Ранее футболист высказал свои эмоции после подписания контракта с новой командой.