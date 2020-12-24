Украина

35-летний форвард дал первый комментарий в качестве футболиста закарпатского клуба.

Минай объявил о подписании нападающего Артема Милевского на правах свободного агента.

Бывший форвард сборной Украины поделился эмоциями от своего возвращения в украинскую Премьер-лигу, где он не играл с 2013 года.

"Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ. Минай - очень хорошая команда. Благодарю клуб за такую предоставленную возможность".

"Я пересмотрел последние матчи Миная, пообщался с Василием Кобиным. Мне здесь нравится, и я рассчитываю принести пользу команде", — приводит слова Милевского официальный сайт Миная.

В прошлом сезоне чемпионата Беларуси Артем Милевский провел 27 поединков, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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