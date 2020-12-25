Украина

Тренер рассказал о влиянии предыдущего специалиста.

Главный тренер Олимпика Игорь Климовский отдал должное работе предыдущего наставника команды Висенте Гомеса.

"До меня главным тренером в Олимпике был испанец Висенте Гомес. Он привил игрокам испанский, техничный футбол. Мы постарались продолжить начатое Гомесом. Я благодарен Висенте, у которого я многое почерпнул.

В своей работе мы чаще всего используем схему 4-1-4-1. Все мои игроки знают, как играть при атаке, и при обороне. Но эта схема не догма. Мы можем перестроиться и играть при расстановке 3-4-3. Этой схеме мы посвятим немало времени и на предстоящих сборах", — сказал Климовский официальному сайту клуба.

Ранее президент Олимпика Владислав Гельзин заявил, что клуб готов продать нападающего Шахаба.