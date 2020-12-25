Украина

"Горняки" добыли историческую победу в том поединке.

Полузащитник донецкого Шахтера Тете поделился воспоминаниями о первом матче против мадридского Реала (3:2)в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"Несомненно, против Реала был самый важный матч в моей карьере. Мы много тренировались и готовились к этим матчам. Я знал, что могу показать себя миру.

Мы играли против Реала – команда, которая больше всех выиграла Лиги чемпионов, там отличные игроки. Я был очень сконцентрирован. Слава богу, все получилось", – цитирует Тете UOL.

Ранее бразилец признавался, что с детства мечтал играть в Лиге чемпионов.