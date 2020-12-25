Украина

Бразилец поделился подробностями поддержания своей спортивной формы.

Полузащитник донецкого Шахтера Тете рассказал о занятиях с личным тренером.

"Не пью газировку с 11 или 12 лет, потому что это яд. Как и плохая диета – яд для футболиста. Каждый, кто хочет играть на топ-уровне, в Лиге чемпионов, должен быть готов физически и ментально. Тебе предстоят матчи против сильных команд, нужно быть готовым.

У меня есть личный тренер, который приехал в Украину, чтобы готовить меня во время отпуска. Я занимаюсь каждый день. Нравится держать себя в форме, это необходимо для стабильных выступлений. Я много тренируюсь во время сезона и в отпуске", – цитирует Тете UOL.

Ранее Тете говорил, что матч против мадридского Реала — важнейший в его карьере.

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