Украина

Украинский защитник выступал за клуб из Львова с лета 2017 года.

Фланговый защитник Владимир Заставный больше не является футболистом Руха. Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

Стороны решили прекратить по обоюдному согласию совместное сотрудничество, которое продолжалось с лета 2017 года.

С того момента Заставный провел за Рух 89 поединков во всех турнирах, что является одним из самых больших показателей в истории львовской команды.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.