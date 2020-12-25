Похоже, бразилец вскоре вернется на Родину.
Тайсон, getty images
25 декабря 2020, 19:31
Исполнительный директор Интернасьоналя Родриго Каэтано поведал о процессе переговоров с полузащитником Шахтера Тайсоном.
"Мы должны учитывать законодательство. Предложение нельзя сделать до января. Интерес есть, но мы предложим контракт, когда это будет разрешено. Футболист понимает ситуацию. Потом следующий шаг – отпустит его клуб или нет.
Переговоры были продуктивными и обнадеживающими. Большего я сказать не могу", – сказал Каэтано Globo Esporte.
Ранее сообщалось, что бразильский футболист отказался от варианта с переходом в арабские и китайские клубы.