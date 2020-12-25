Украина

Похоже, бразилец вскоре вернется на Родину.

Исполнительный директор Интернасьоналя Родриго Каэтано поведал о процессе переговоров с полузащитником Шахтера Тайсоном.

"Мы должны учитывать законодательство. Предложение нельзя сделать до января. Интерес есть, но мы предложим контракт, когда это будет разрешено. Футболист понимает ситуацию. Потом следующий шаг – отпустит его клуб или нет.

Переговоры были продуктивными и обнадеживающими. Большего я сказать не могу", – сказал Каэтано Globo Esporte.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист отказался от варианта с переходом в арабские и китайские клубы.