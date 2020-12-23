Украина

Сага о возможном уходе бразильца из донецкого Шахтера продолжает обрастать новыми подробностями.

Период зимних отпусков бразильский полузащитник донецкого Шахтера Тайсон проводит у себя на родине, где регулярно становится желанным гостем для интервью у множества локальных изданий.

В частности, на этот раз лидера атак "горняков" сумели расспросить о текущей ситуации с возможным трансфером представители ресурса Globo Esporte, в которой Тайсон в очередной раз подтвердил свое желание вернуться в Интернасьонал, где и вырос в профессионального футболиста.

"У меня еще пять-шесть месяцев по контракту с Шахтером, — сказал бразилец в ответ на вопрос о текущем состоянии переговоров с другими клубами, — Я постоянно общаюсь с Интером. Я хочу вернуться, и все это знают. Но это зависит не только от меня, это зависит от процесса переговоров.

Мой менеджер и юрист в ближайшее время собираются поговорить с представителями Интера. Я вернулся на родину во время своего отпуска как раз для того, чтобы собрать как можно больше информации о состоянии дел в команде. Болельщики "Колорадо" могут отдыхать спокойно, у меня есть предложения, поступающие из других клубов, но моим приоритетом при возвращении всегда будет Интер".

Источник сообщает, что интерес к футболисту проявляли также и клубы из Европы, ближнего востока и Китая, однако все предложения были отвергнуты игроком.

"Мне не хватает тех времен, когда я был здесь, я хочу надеть бутсы и тренироваться с ними тоже, я очень скучаю по ним, — испытал ностальгию по прошлому выступлению за Интернасьонал игрок, — Каждый год, когда я приезжаю в отпуск в гости к друзьям, потому просто скучаю по ним".

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Шахтер готов отпустить Тайсона за символическую сумму компенсации, а отдельные бразильские ресурсы уже успели сообщить, что игрок согласовал контракт с родным клубом.