Украина

Контракты полузащитников Максима Задераки и Алексея Довгого заканчиваются 31 декабря.

Максим Задерака и Алексей Довгий еще не определились со своим будущим в Александрии. Их контракты, по данным Transfermarkt, истекают в последний день 2020 года, а о переговорах по поводу новых соглашений пока неизвестно.

Ранее главный тренер Александрии Владимир Шаран заявил, что зимой команду покинут 5 футболистов, однако не назвал их фамилии, поскольку хочет сначала переговорить с ними лично.

Александрия выйдет из отпуска 9 января, и именно тогда станет ясно, кто именно покинет команду.

Что касается потенциальных новичков, то они присоединятся к команде на тренировочном сборе в Турции, который начнется 21 января.

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