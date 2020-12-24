Украина

Полузащитник Кирилл Ковалец второй год подряд становится лучшим.

Болельщики Александрии считают лучшим игроком команды в 2020 году Кирилла Ковальца — сообщил официальный сайт клуба.

В опросе полузащитник опереди Евгения Банаду и Валерия Лучкевича. Это уже вторая победа Ковальца в ежегодном референдуме (первая была в 2019 году).

Чаще игроком года болельщики Александрии признавали только Андрея Запорожана (2009, 2013, 2014). Также дважды становились лауреатами Давид Таргамадзе (2011 и 2015) и Артем Полярус (2012 и 2017).

Ранее сообщалось, что лучшим игроком декабря в Динамо признан Виктор Цыганков, а в Шахтере — Анатолий Трубин.