Полузащитник Кирилл Ковалец второй год подряд становится лучшим.
Кирилл Ковалец, фото ФК Александрия
24 декабря 2020, 22:01
Болельщики Александрии считают лучшим игроком команды в 2020 году Кирилла Ковальца — сообщил официальный сайт клуба.
В опросе полузащитник опереди Евгения Банаду и Валерия Лучкевича. Это уже вторая победа Ковальца в ежегодном референдуме (первая была в 2019 году).
Чаще игроком года болельщики Александрии признавали только Андрея Запорожана (2009, 2013, 2014). Также дважды становились лауреатами Давид Таргамадзе (2011 и 2015) и Артем Полярус (2012 и 2017).
Ранее сообщалось, что лучшим игроком декабря в Динамо признан Виктор Цыганков, а в Шахтере — Анатолий Трубин.