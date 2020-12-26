Украина

По мнению кипера, интрига в УПЛ еще существует.

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов признался, что ему импонирует игра луганской Зари после прихода на пост тренера Виктоа Скрипника.

"Чемпионат жив. В Зарю пришел тренер, который оживил команду. Она побежала, нам очень сложно против них было. Первый матч 4:3 был, второй – 2:1. Были живые и равные матчи.

Конкуренция порождает твой рост, чемпионата, команды. Это же только на руку. Чем будет больше сильных команд, тем чемпионат будет сильнее. До всех событий было 5-6 команд, когда Черноморец при Григорчуке был хороший, Ворскла была стабильная", — сказал Пятов в интервью YouTube каналу клуба.

Ранее Андрей Пятов признался, что после ЧМ-2006 мог перейти в киевское Динамо.

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