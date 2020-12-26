Украина

Украинец поделился мнением о президенте киевского Динамо.

Форвард Миная Артем Милевский высказался о президенте Динамо Киев Игоре Суркисе.

"Да. Это человек, у которого много мнений, человек настроения. Секунду назад ты у него #####, а потом – Артемушка. Все равно он положительный и очень добрый человек, который многим в этой жизни помог.

Да, он может быть заносчивым. Можно обижаться на него, можно ругаться с ним, посылать друг друга на много разных букв, но он машина, содержит клуб. Да, ему помогает брат Григорий. Они молодцы", – сказал Милевский для ютуб-канала Espreso.TV.

Ранее Милевский заявлял, что Минай — это последний клуб в его карьере.