Украина

Тарик Чаурди — о трансферной политике клуба.

Президент Мариуполя Тарик Чаурди рассказал о кадровой ситуации в команде, а также поведал о предстоящих трансферах.

"Больших изменений не будет. Зимой трудно пригласить хорошего игрока – у всех качественных исполнителей контракты. Возможно, один-два футболиста пополнят нашу команду. Остап Маркевич выразил желание укрепить несколько позиций, и сейчас наш селекционный отдел работает над этим.

Считаю, Мариуполь неплохо укомплектован. У нас много молодых перспективных ребят (Бондаренко, Очеретько, Кащук, Петерман, Чех, Кулиев), есть хорошая конкуренция в команде. Брать новичков просто для количества мы точно не будем – лучше подтягивать ребят из дубля. Сейчас главное, чтобы те футболисты, которые пропустили часть чемпионата из-за травм и болезни, восстановились.

"Хорошего игрока пригласить непросто. С одной стороны у нас есть репутация. Все знают, что в Мариуполе их никогда не обманут. Все что зафиксировано в контракте, мы выплачиваем своевременно. У нас нет долгов по зарплате или каких-то финансовых споров с футболистами. Наверное, мы входим в число самых финансово стабильных Клубов Украины.

На противоположной чаше весов находится бытовой аспект. Мариуполь сейчас переживает настоящий Ренессанс. Но опытных футболистов (точнее – их жен) бывает трудно убедить приехать сюда. Все-таки это промышленный город, близость к зоне боевых действий. Плюс география. К нам тяжело добраться и непросто уехать – аэропорт не работает, с поездами из-за пандемии тоже есть свои трудности. Это фактор, который от клуба никак не зависит. Поэтому где-то нам проще договариваться с молодыми игроками", — цитирует президента официальный сайт Мариуполя.

Ранее сообщалось, что "приазовцы" подписали первого зимнего новичка.