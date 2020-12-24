Украина

В составе Мариуполя будет выступать экс-игрок Миная Кирилл Меличенко.

Первым зимним новичком Мариуполя стал Кирилл Меличенко — сообщил официальный сайт клуба.

21-летний футболист может действовать на позиции правого защитника или полузащитника.

Воспитанник киевского Арсенала, Кирилл выступал за юношеские и молодежные команды Шахтера, а летом 2020 года перешел в Минай.

В составе ужгородцев Меличенко провел 11 матчей в УПЛ. Также в его послужном списке 2 матча за юношескую сборную Украины.

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