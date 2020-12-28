Украина

Хавбек "бело-синих" считает, что Динамо по силам пройти бельгийский клуб в Лиге Европы.

Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский поделился мыслями о предстоящем противостоянии с Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы.

- Можно ли Динамо раскусить такой крепкий орешек, как Брюгге?

– Конечно, можно. Просто нужно подготовиться к этому сопернику. Очень серьезный соперник, они чемпионы своей страны. Они отличаются своей атакующей игрой. Если мы правильно подготовимся, то выйдем победителями, – сказал Андриевский для ютуб-канала Ruslan Svirin.

Напомним, что Динамо сыграет с бельгийским Брюгге 18 февраля 2021 года, а ответные матчи — через неделю, 25 февраля.

Также ранее сообщалось, что Брюгге усилится забивным форвардом, готовясь к встрече с Динамо