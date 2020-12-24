Лига Европы

Бас Дост достиг принципиальной договоренности с Брюгге.

Айнтрахт из Франкфурта и Брюгге согласовали трансфер нападающего Баса Доста — сообщил официальный сайт соперника Динамо по 1/16 финала Лиги чемпионов.

В ближайшее время 31-летний голландец пройдет медицинское обследование, и если оно окажется успешным, подпишет с "сине-черными" контракт на полтора года.

Бас, сыгравший в свое время 18 матчей (1 гол) за национальную сборную Нидерландов, всегда отличался результативностью на клубном уровне.

Ранее он выступал за Эммен (23 матча во всех турнирах, 6 голов), Хераклес (67, 19), Херенвен (73, 52), Вольфсбург (117, 48), Спортинг Л (127, 93) и Айнтрахт Ф (45, 15).

Динамо сыграет с Брюгге дома 18 февраля и на выезде 25 февраля.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.