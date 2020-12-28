Украина

Дата проведения спарринга еще определяется.

Отпуск футболистов Днепр-1 окончится 9 января, а уже 13-го числа команда отправится на сбор в Турцию.

Как сообщает Meta-ratings, данный зарубежный сбор станет единственным для днепровской команды этой зимой.

Даты поединков и соперники еще определяются. На сегодняшний день достигнута договоренность о товарищеском матче с представителем сербского чемпионата Чукарички.

Отмечается, что на первом сборе Днепра-1 могут появиться несколько балканских футболистов.

Немногим ранее стали известны все пары 1/4 финала Кубка Украины, где Днепр-1 сыграет с Александрией.