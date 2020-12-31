Украина

Football.ua представляет вам подборку запоминающихся высказываний.

2020 год в украинском футболе запомнился не только коронавирусом, судейскими ошибками, неожиданными решениями боссов клубов и фанатскими протестами. Он запомнился и крутыми высказываниями, которые войдут в историю Премьер-лиги.

Football.ua в этот праздничный день вспоминает самые яркие цитаты украинского футбола 2020 года.

Война "Поворознюк — Рафаилов"

Начнем, пожалуй, со словесной перепалки бывшего генерального директора луганской Зари Сергея Рафаилова и президента Ингульца Александра Поворознюка. Это было настоящее шоу. Началось все с того, что Рафаилов не мог смириться с выходом Ингульца в УПЛ и заявил, что такие команды не станут украшением турнира.

На что Поворознюк, не подбирая слов, ответил:

Рафаилов — больной человек, который не умеет достойно проигрывать.

"Старый, больной человек, я на него не обижаюсь. Искал причины то в газоне, то в стадионе. У Ингульца самый лучший газон в Первой лиге. Горжусь тем, что команду с села недооценивают", — сказал Поворознюк.

Как вы помните, этим все не закончилось. Слово взял бывший гендир "черно-белых":

Всегда считал свиней достаточно умными животными, но это жирное существо поражает своей тупостью и хамством.

Если вы думаете, что на этом все, то глубоко заблуждаетесь. Словесные баталии продолжились и уже через некоторое время они вновь обменялись любезностями. Ингулец на своем официальном сайте заявил, что Сергей Рафаилов покинул луганский клуб из-за краж.

Советуем не критиковать Ингулец, а сесть за написание мемуаров. В качестве названия можно выбрать, например, "Бред сумасшедшего" или "Короткий путь к психическим расстройствам".

"Очень хорошо, что человек, которого за кражи и скандалы выгнали из Зари, больше не принимает никаких решений в украинском футболе", — написано на сайте.

Вот что на этот счет думает Рафаилов:

А у них есть доказательства какие-то? Пускай лучше свою автобиографию напишет президент Ингульца и расскажет за что его выгнали из Десны.

"Из Зари меня никто не выгонял, я сам написал заявление об уходе, отработал две недели, как того требует закон, и ушел. Раз они такое пишут, значит это у них проблемы. Значит это у их президента психические расстройства. Человек с нормальной психикой не может ездить на автомобиле, на номерах которого написано слово "Папа", а потом рассказывать, что он с автоматом гоняет мальчишек", — рассказал Рафаилов.

В этой истории сложно сказать, кто прав, а кто нет. Благо Ингулец на данный момент успешно выступает в УПЛ, а Сергей Рафаилов позабыл про ненависть к этому клубу и дает новые инсайды в СМИ и соцсетях.

А что там про Луческу?

Мало кого не удивила новость о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского Динамо. Только ленивый не высказался по этому поводу.

Как только Мирча приехал на базу клуба, кипер Динамо Денис Бойко рассказал пресс-службе клуба, что думает на этот счет.

Для меня, профессионального футболиста, эта новость не изменила планы или задачи. Я должен качественно выполнять свою работу, вне зависимости от того, кто возглавил команду.

"Все прекрасно знают, чего в карьере добился Мирча Луческу. Его достижения говорят сами за себя, а что у него получится в Динамо – покажет время. Команда поддержала назначение Луческу, окажет ему уважительный прием и будет работать с ним с полной выкладкой", — сказал Бойко.

Артем Милевский, у которого "наточен зуб" на Бойко за старые истории, раскритиковал вратаря и предложил ему поиграть с Луческу в карты:

Иди, бл**ь, с ним в джокер сыграй, клоун. Такую х**ню нести, псина, лишь бы не выгнали тебя. Бойко, залижи всем и останься, черт.

Свою мнение о переходе Луческу в Динамо выразил и генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин:

"Мы уже анализировали, смотрели причины принятия этого решения, но ответ найти очень сложно. Единственное, когда президент Динамо подходил к ультрас, он сказал, что беседовал с Луческу, и тот сказал, что не очень доволен, что президент Шахтера его уволил, поэтому он якобы злой на него и хочет доказать, что это было неправильное решение. Может быть это одна из причин".

Если все подытожить, вы знаете, что Луческу называют Мистером. Поступок, который он совершил... Мистеры так не поступают.

Ультрас киевского клуба с первых дней дали понять, что недовольны видеть румынского специалиста у руля любимой команды.

Они проводили различные акции, ждали тренера и руководство Динамо у входа на стадион, и даже написали письмо, в котором выразили свою позицию. Вот коротко о главном:

"Мы ни в коем случае не хотим плохого для Динамо. Болеем за него много лет, поддерживаем всегда и везде! За этот клуб болели наши родители и дедушки. Однако братья Суркисы за последние годы довели Динамо до плачевного состояния, ни одно звено в клубе не работает должным образом". Поэтому

Наши требования просты и понятны – или они находят для Динамо нового, настроенного на реальные изменения владельца, или же нанимают команду профессиональных менеджеров, которые уберут из клуба откаты, кумовство, бездарей и лентяе. А сами отходят от управления клубом. Но сначала Луческу должен уйти! #ДинамоБезСуркисов #ДинамоБезЛуческу

И закроем эту тему интервью Игоря Суркиса, который ответил на недовольство о назначении Луческу со стороны Шахтера.

Ахметов — не папа Луческу. Он не должен благословлять.

Про трансферы в УПЛ и из турнира

Безусловно, возвращение некоторых футболистов в Украину из-за границы — запоминающееся событие 2020 года. Евгений Селезнев после Испании и Турции перешел в ковалевский Колос.

Задача №1 — стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ.

Хотелось, чтобы Ковалевка попала в Лигу Европы. Я очень рад, что попал в этот клуб.

А что на этот счет говорили другие? Когда Селезнев вышел на поле, его партнеры по команде, а в частности Евгений Смирный, поспешили подшутить:

Та что он может добавить в игре Колоса? Посмотрите на него, минус один в команде. Шучу. Селезнев — молодец. Сегодня вот, поработал на команду, в защите помог.

С возвращением опытного форварда в украинский футбол стало намного веселее. Он то с болельщиком поругается, то с тренером СК Днепр-1 Игорем Йовичевичем.

Во время ухода с поля на замену на 72-й минуте в матче с днепрянами, Евгений Селезнев в агрессивной манере обратился к одному из присутствовавших на трибуне:

Идем, че ты?! Ты мне факи тыкал! Идем!

А в подтрибунном помещении Йовичевич попросил футболиста общаться на украинском языке, на что Евгений ответил:

Никто в моей стране не имеет права указывать мне, на каком языке говорить. Особенно хорваты.

Возвращение в Украину Артема Милевского также произвело на фанатов украинского футбола впечатление. Форвард должен был переходить в Рух, а в итоге оказался в Минае.

И полетели комментарии. Йожеф Сабо не особо оценил камбэк:

35-36 лет – это возраст, когда надо уже на пенсию уходить, а не играть.

"Думаю, такие футболисты уже свое отыграли. Поможет ли Милевский Минаю? Сложный вопрос. У Василия Кобина команда, которая не претендует ни на медали, ни на Лигу Европы. Середняк чемпионата. Но 36 лет — возраст, когда уже ресурс футболиста исчерпан".

Милевский же признался, что, скорее всего, завершит карьеру после Миная:

Контракт подписан на 1,5 года. А последняя ли команда? Пожалуй, да. Но никто не знает, что будет в будущем.

Мы уже вспоминали про Рух. Так вот, молодой форвард львовян Николай Кухаревич сумел успешно пройти медицинское обследование перед будущим трансфером в бельгийский Андерлехт. Он даже фотосессию сделал в Бельгии, встретившись с Венсаном Компани и Романом Яремчуком.

Президент Руха Григорий Козловский успел заявить, что клубы теперь будут вести партнерские отношения:

Большая дружба двух клубов началась. У нас есть договоренность, что в течение пяти лет Андерлехт должен сыграть два товарищеских матча с Рухом во Львове.

"Также наши дети будут ездить на турниры в Бельгию, и там их будет принимать Андерлехт, а мы будем приглашать их к нам на турниры. Новая украинско-бельгийская история началась", — добавил Козловский.

А судьи кто?

В начале 2020 года в украинской Премьер-лиге появился VAR. Само появление системы видеоповторов, однозначно, шаг вперед. Но сумели ли за год наши судьи научиться им пользоваться? Однозначно — нет! Сколько было спорных ситуаций, глупых удалений, а после матча — серьезных заявлений.

В концовке сезона-2019/20 несколько труднообъяснимых решений Екатерины Монзуль повлияли на исход встречи Заря — Александрия (2:2). Как вы помните, луганчане вели борьбу за попадание в ЛЧ и серебряные медали УПЛ. А в итоге — недосчитались очков из-за ошибок арбитров. Артем Громов после игры с Александрией:

"Честно говоря, хочется ругаться. Некоторые говорят, что нежелательно в прямом эфире так выражаться. Надоел этот беспредел, что происходит. Раздали бы медали в начале чемпионата. Зачем тянуть, проводить матчи. Все равно болельщиков нет. Зачем выходить, биться, получать травмы...".

К Монзуль нет претензий. Человек подходит, она говорит, что ничего не видит. Ей из космоса говорят, что пенальти.

"Космос в Киеве сидит или где, уже тошнит этот беспредел, эмоции негативные. Сколько матчей подряд это происходит? Не буду считать. Как постил Никита Шевченко: "Браво, федерация". Играйте сами, выходите. Вся страна видит насчет того, кому медали раздать. Человек судит, начудил, на месяц его отправили, супер. Но ничего, посидит, задачу он выполнил. Блин, не хочется конкретизировать, все понимают все. Сколько сомнительных пенальти, все решает пенальти... Давайте 10 сразу поставим. Заря будет выходить уже проигрывая 1:0 и вдесятером. Мы тогда хотя бы будем понимать условия", — отметил Громов.

И в этом сезоне случались казусные ситуации. Полузащитник Зари Владлен Юрченко сравнил украинских судей с "обезьянами с автоматом".

Это беспредел! Обезьянам нельзя давать автомат, так и нашим судьям нельзя смотреть VAR.

"У нас есть человек, отвечающий за судейство (прим. Лучано Луччи). Он получает бешеные деньги. А все стоит на месте или становится только хуже. Нужно же развиваться", — сказал он после матча с Десной.

Да и капитан луганчан Никита Шевченко остался недоволен после игры с Десной в Кубке Украины, которую Заря выиграла:

Им уже даже телевизоры поставили! Я не знаю, что еще им нужно дать, чтобы не было каких-то разногласий. Каждый крик и вздох — это свисток. Конечно закипают эмоции.

"Любят отдельные люди накалять ситуацию. Мы не можем спокойно играть. Мы не в футбол играем, а только обсуждаем. Каждую игру у нас что-то придумают, чего-то не видят", — заявил Шевченко.

Капитану Динамо Сергею Сидорчуку уже не до смеха. Недавно он получил красную в матче с Шахтером за грубый фол против Виктора Корниенко.

После этого матча он заявил:

"Я выношу за скобки все красные карточки, которые дают в Украине. У нас их выписывают за все что угодно. Если сперва было смешно, то сейчас уже ничему не удивляешься. Футбол – контактная игра".

Мне не нравится подача информации. Расписали так, мол, я едва не убил человека.

А главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин после встречи с Динамо, и вовсе усомнился в ориентации многих украинских рефери:

Арановский подсказывает Бойко — Бойко подсказывает Арановскому. Друг другу нашепчут. Возможно, они супруги, возможно проживают вместе, я не знаю.

Летом в забавную ситуацию попал защитник Динамо Денис Попов. После матча с Зарей, в котором рефери удалил хавбека луганчан Ловро Цвека, Попов резко отозвался о работе арбитров:

Там чудак ногу оторвал, сшивали Сидорчуку. Судья даже не знал, что нужно делать. Он растерялся. Хотя там все было очевидно — очень грубый фол.

Но через неделю, наотрез отказался комментировать судейство после игры с Колосом, оставив это экспертам:

Можно я не буду комментировать судейство? Не хочу этого делать, пусть эксперты этим занимаются.

СаШо вновь в обойме

Товарищеский матч против сборной Франции навсегда вошел в историю национальной сборной. Во-первых, мы уступили с самым крупным счетом в своей истории (1:7), а во-вторых, в заявку на игру попал Александр Шовковский — тренер сборной.

Перед игрой он признался, что не очень хотел бы выходить на поле, и надеялся, что Бущан свинью не подложит:

В принципе, я свою физическую форму поддерживаю, но уверен, что Жора Бущан свинью мне не подложит, и у меня не будет необходимости выходить на поле.

На поле Шовковский так и не вышел. Андрей Шевченко после игры признался, что внести в заявку легендарного вратаря было последним криком и выпускать его на несколько минут ради галочки было бы неправильно.

Это было бы неуважение к Александру, к его карьере, ко всему футбольному миру. Взять его в заявку — это был последний крик.

Богдан Бондаренко, Football.ua