Украина

Клуб из Первой лиги жестко ответил бывшему генеральному директору Зари.

В интервью Football.ua Сергей Рафаилов сказал, что у Ингульца нет стадиона и болельщиков, а также выразил сомнение, что кто-то будет ходить на матчи этой команды.

Ответ от Ингульца не заставил себя долго ждать и клуб опубликовал заявление по этому поводу:

"В своем очередном интервью бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов снова вспомнил "незлым тихим словом" наш Ингулец и его болельщиков. Ему почему-то до сих пор не дают покоя успехи футбольного клуба из Петрово, который год назад в полуфинале Кубка Украины одолел его луганчан".

"На все эти упреки в наш адрес хотим посоветовать Сергею Васильевичу лучше заняться посадкой картофеля, разведением пчел, рисованием, просмотром сериалов и другими интересными вещами, которыми занимаются люди пенсионного возраста".

Советуем не критиковать Ингулец, а сесть за написание мемуаров. В качестве названия можно выбрать, например, "Бред сумасшедшего" или "Короткий путь к психическим расстройствам". Очень хорошо, что человек, которого за кражи и скандалы выгнали из Зари, больше не принимает никаких решений в украинском футболе", – говорится в сообщении пресс-службы Ингульца.

Ранее Томас Гримм заявил, что ему было бы интересно стать менеджером Зари.

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