Украина

"Горняки" не стали отпускать игрока в стан мюнхенцев.

Руководство Шахтера отказалось продавать Баварии полузащитника команды Тете за 70 миллионов евро, утверждает журналист Алекс Баге.

По данным источника, причина такого решения — уверенность дончан, что в будущем получится заработать на продаже игрока больше предложенной суммы.

Отмечается, что в услугах бразильского футболиста также заинтересованы Реал, Манчестер Сити и Милан, а раньше интерес приписывали Ньюкаслу и Лестеру.

Кроме того, в продаже Тете заинтересован Гремио, который получил от 15 до 18 процентов от суммы потенциального трансфера.

Ранее футболист рассказал о том, каким образом поддерживает свою физическую форму.