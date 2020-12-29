Украина

Экс-наставник игрока высказался о его форме.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал о развитии крайнего полузащитника Динамо Виктора Цыганкова.

"Я хорошо помню дебютные матчи Вити за Динамо. В нашей команде это был многообещающий, талантливый парень, который долгое время конкурировал с Андреем Ярмоленко и Джермейном Ленсом. Среди своих сверстников Цыганков всегда выделялся. Я рад, что в итоге он вырос в хорошего игрока. Сегодня это один из лидеров Динамо и очень важный игрок для национальной сборной Украины.

Сильные качества Цыганкова — работа с мячом на скорости и мышление. До приема мяча он уже знает, что с ним нужно делать. Витя может отдать острую передачу, может и сам завершить атаку. Для атакующего игрока это очень важно. У него хороший удар.

Во втором поединке против Динамо Ференцварошу удалось нейтрализовать его сильные качества, а в первом у нас был очень сложный первый тайм. Но потом мы перестроились, и у Цыганкова уже не все получалось. А до перерыва он был настоящим лидером Динамо, брал игру на себя и забил мяч. Против таких футболистов всегда интересно играть", — сказал Ребров в интервью zbirna.com.

Ранее украинский тренер рассказал, на каком языке общаются футболисты его команды.