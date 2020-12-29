Украина

Уверенная игра украинца не осталась незамеченной.

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин попал в символическую команду среди лучших футболистов U-19 по версии Football Wonderkids.

Напомним, молодой футболист сумел отвоевать место в основе дончан у Андрея Пятова, а в текущем сезоне запомнился надежной игрой в матчах Лиги чемпионов.

Вся символическая команда выглядит следующим образом:

U19 Top XI, First Team 2020:



GK: 🇺🇦 Trubin

LB: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Saka

CB: 🇪🇸 García

CB: 🇫🇷 Badiashile

RB: 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Neco

LW: 🇪🇸 Ansu Fati

CM: 🇫🇷 Camavinga

CM: 🇪🇸 Pedri

AM: 🇺🇸 Reyna

RW: 🇧🇷 Rodrygo

ST: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Greenwood



This — as you can imagine — was difficult. Team 1 of 3. — Football Wonderkids (@fbwonderkids) December 27, 2020

Ранее сообщалось, что Шахтер не стал продавать полузащитника Тете в Баварию за 70 миллионов евро.