Голкипер Шахтера Анатолий Трубин попал в символическую команду среди лучших футболистов U-19 по версии Football Wonderkids.

Напомним, молодой футболист сумел отвоевать место в основе дончан у Андрея Пятова, а в текущем сезоне запомнился надежной игрой в матчах Лиги чемпионов.

Вся символическая команда выглядит следующим образом:

Ранее сообщалось, что Шахтер не стал продавать полузащитника Тете в Баварию за 70 миллионов евро.