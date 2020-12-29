Уверенная игра украинца не осталась незамеченной.
Анатолий Трубин, фото Шахтер
29 декабря 2020, 21:22
Голкипер Шахтера Анатолий Трубин попал в символическую команду среди лучших футболистов U-19 по версии Football Wonderkids.
Напомним, молодой футболист сумел отвоевать место в основе дончан у Андрея Пятова, а в текущем сезоне запомнился надежной игрой в матчах Лиги чемпионов.
Вся символическая команда выглядит следующим образом:
Ранее сообщалось, что Шахтер не стал продавать полузащитника Тете в Баварию за 70 миллионов евро.