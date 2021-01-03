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Football.ua представляет вашему вниманию взгляд со стороны на карьеру легенды донецкого Шахтера.

Когда я рос футбольным фанатом в Йоркшире, мало что привлекло мое внимание за пределами захватывающей атмосферы английского футбола. Я смотрел и мечтал о восхождении на престол Халл Сити, а оставшееся время на неделе было посвящено обмену карточками в школе или местном парке.

Неспособность не спать по вечерам во время Лигой чемпионов или получить доступ к чему-либо, кроме футбольных репортажей BBC, означала, что на протяжении всего моего детства футбол существовал только в моих мечтах. И потребуется что-то особенное, такое, как захватывающее дух превосходство Барселоны в Испании, чтобы футбольные дискуссии с семьей и друзьями отклонились от нашего локального футбола.

Еще одна часть игры, которая расширила наш с братом футбольный кругозор, — Football Manager. Годы прошли за игрой в PSP, пока мы, все же, не приступили к еще одному квесту — воссоздать историю Халл Сити, которую мы оба знали и которой были одержимы.

От первого сезона, когда Стивен Аппиа подписал контракт на правах свободного агента, до неизбежного подписания Акселя Витселя, — в семье Джонсов было много фаворитов. Однако был один человек: более надежный, более прилежный и более желанный для подписания, чем любой другой. Знакомьтесь, хорватская сенсация того времени — Дарио Срна.

Имея больше зеленых показателей, чем почти у любого другого игрока в игре, мы никогда не понимали, почему он оставался в донецком Шахтере на протяжении долгого времени. С тех пор мы повзрослели и расширили наши познания о спорте, поэтому стало ясно, почему так сложилось. Он играл за великолепный Шахтер при многолетнем правлении Мирчи Луческу.

По прибытии в Украину, защитник уже зарекомендовал себя, как один из самых ярких молодых игроков Хорватии, помог Хайдуку завоевать чемпионский титул и два кубка за четыре выдающихся сезона, что позволило ему попасть в сборную Хорватии на Евро-2004.

Переход из гранда одной страны в находящийся в аналогичном статусе на своей территории клуб, трансфер из Сплита в донецкий Шахтер, изначально означал просто старт успешной карьеры для Срны. Однако ему пришлось преодолеть очень многое, чтобы заиграть в этой команде.

В Метковиче, маленьком городке, где футбол был чуждым, по сравнению с гандболом, в спортивном смысле, а спорт, в целом, не имел особого веса в разгар югославской войны, потенциал для процветающей футбольной карьеры был далеко не благоприятным. Тем не менее, Срна попал в местный клуб НК Нертва, где он сначала играл на позиции атакующего полузащитника, прежде чем пришел Хайдук Сплит, который выиграл конкуренцию за таланта у многих клубов.

Чтобы подчеркнуть чувства и уважение перед первым клубом клубом, Срна проявил интерес к возвращению в Неретву, после ухода из донецкого Шахтера в 2018 году, хотя этого шага так и не произошло.

Одно дело — прослыть преданным и легендарным в одном клубе, но иногда это может быть неверно истолковано сторонними наблюдателями. Возьмем, к примеру, Гэри Невилла. Поэтому важно понимать, насколько непревзойденным и убедительным был Срна не только как человек, но и как игрок.

Его переход в донецкий Шахтер был встречен с удивлением, поскольку интерес к нему проявляла вся Европа, и подобные вопросы стали еще более острыми, когда через несколько месяцев Срна хотел покинуть Украину. Он хотел отказаться от игры за "горняков" Бернда Шустера из-за редких появлений на поле.

Однако впечатляющие выступления в Кубке Украины дали Срна возможность адаптироваться к новой команде и обрести по-новому вкус к трофеям, несмотря на то, что он не сыграл в финале. В первоначально вяло идущем для него сезоне, который, возможно, должен был открыть для хорвата совершенно иной карьерный путь, он все равно остался в Украине и пожинал плоды проявленной стойкости.

Шустер, руководивший Шахтером, ушел менее чем за сезон — в мае 2004 года его заменил Мирча Луческу. Румынский специалист руководил командой на протяжении 12 лет. Всего через три недели после назначения Луческу привел свой новый клуб к победе над Днепром со счетом 2:0 в вышеупомянутом финале, почти сразу сигнализируя о своих намерениях.

Этот переход оказался плодотворным во многих аспектах зарождающейся династии донецкого клуба, а Срна стал игроком основы. В сезоне-2004/05, показатели Срна на тренировках, его всесторонние качества и образцовое поведение не оставляли Луческу иного выбора, кроме как закрепить его в основном составе.

Всего хорват сыграл 42 матча и помог Шахтеру выиграть второй чемпионский титул. Ситуация изменилась и для Шахтера, и для Срна. Место правого защитника было обеспечено его выдающейся способностью организовывать и выстраивать своих партнеров по защите перед тем, как приступить к неукротимым рывкам вперед.

Его стабильная игра также позволила Хорватии успешно сыграть в квалификации чемпионата мира и выйти в финальную часть вместе со Швецией, занявшей первое место. Шведы проиграли всего два раза, оба — Хорватии, оба — 1:0, оба гола забил Срна. Эти точные удары помогли "клетчатым" не проиграть на пути в Германию.

Между тем, в Шахтере, он проиграл всего один раз за весь сезон. Киевское Динамо тогда отчаянно боролось за возвращение первого места в таблице, тогда, как и в предыдущем сезоне, уступило Шахтеру. Обе команды финишировали на 30 очков выше всех остальных, обе выиграли 23 матча и сыграли вничью в шести из 30 матчей. Это означало, что нужно было сыграть "золотой матч", чтобы определить победителя лиги.

В матче, который означал гораздо больше, чем просто трофей, в год, когда обе команды заслужили на победу, нельзя было обойтись без проигравшего. В той игре Шахтер в дополнительное время показал себя достойным победителем.

Будь то за клуб или за страну, в товарищеском матче или финале, Срна все больше понимал, что от него требуется на поле. Он полностью владел правым флангом, побеждая в поединках, в которых проверялась физическая сила и темп. Форварды избегали его, защитники дрожали, когда его правая нога подхватывала мяч, чтобы совершить еще один точный навес.

Показывая такое превосходство на каждой трети поля, он внушал своей команде уверенность и заражал менталитетом победителей. В 24 года его футбольный ум был развит далеко не по годам, и каждый из его товарищей по команде питался энергией и интеллектом, которые он излучал.

На Срна всегда охотились топовые европейские клубы, но сам футболист был в центре чего-то особенного, и он знал, что донецкий Шахтер может достичь большего, даже когда в 2007 году они остались без трофеев впервые за четыре года. Тогда УПЛ и Кубок страны выиграло киевское Динамо.

Эта неудача только укрепила Шахтер, которому удалось сохранить костяк, в который входили: Срна, Чигринский, Фернандиньо, Брандао и Луческу. Со временем УПЛ и Кубок были были возвращены в Донецк. Их соперники из Киева еще раз отыгрались в увлекательной борьбе, но их 26-й титул в чемпионате полностью затмил Шахтер в сезоне, который запомнится как величайший для Срна.

В европейской кампании, украинцы одержали знаменитую победу со счетом 3:2 на Камп Ноу, и хотя этого было недостаточно для выхода в плей-офф из группы, это определенно дало импульс к переходу в Кубок УЕФА. Третье место привело к двухматчевому противостоянию с Тоттенхэмом, в котором Шахтер выиграл со счетом 3:1 перед победами над ЦСКА и Марселем на пути к полуфиналу. Далее — еще одна встреча с киевским Динамо. До этого сезона ни одна команда из восточноевропейских стран никогда не выходила в финальную восьмерку соревнований, так что две команды в финальной четверке из Украины были невероятным достижением.

После ничьей 1:1 в выездном матче, Срна и компания второй поединок провели на высочайшем уровне. Жадсон вывел хозяев вперед, Бангура один мяч отквитал, но последнее слово было за Илсиньо. Бразилец ворвался в штрафную, а затем ударил по мячу, и тот оказался в сетке. И снова, когда это имело значение, менталитет и управление игрой оказались ключевыми для Шахтера, поскольку была заметна способность Срна выстроить свою команду в прочную оборонительную структуру, прежде чем начать их атаки, что и сыграло огромную роль. Вердер, переиграв 2:0 Гамбург, стал соперником Шахтера в финале Кубка УЕФА в Стамбуле. После доминирования на первых минутах, Луис Адриано вывел подопечных Луческу вперед, но через десять минут штрафной Налдо нивелировал успех "горняков".

По ходу игры обе команды зондировали владения друг друга, надеясь, что их атакующей огневой мощи будет достаточно. Бразильское чутье Виллиана, Луиса Адриано, Илсиньо и Жадсона было в равной мере опасным для соперников и лживым для Шахтера. Бременский Вердер имел в своих рядах первоклассного Клаудио Писарро и плеймейкера в лице Месута Озила. Но по прошествии 90 минут ни одна из команд не показала достаточно для того, чтобы выиграть игру. Им обеим нужно было что-то другое, и у Дарио Срна нашлось, что предложить.

На седьмой минуте дополнительного времени безупречно выверенная передача с правой ноги от Срна направила мяч на Жадсона, чтобы тот протолкнул его мимо Тима Визе. Так Шахтер стал первой украинской командой, завоевавшей Кубок УЕФА. Тем самым Срна закрепил свое наследие в качестве легенды клуба вместе со многими другими в ту ночь, и можно с уверенностью сказать, что без него ничего из этого было бы невозможно.

В карьере игрока такого калибра, наполненной моментами успеха и выдающимися личными достижениями, невозможно охватить каждую деталь. Когда Срна показывал свою лучшую игру, я был просто благодарен ему за то, что его всесторонний талант был просто необъясним.

Он стал одним из лучших правых защитников мира в лиге, которая даже не входила в десятку лучших в Европе, и в период с 2010 по 2014 год добыл пять титулов чемпиона. И тогда Шахтер просто не имел конкурентов. Ни Динамо, ни другие клубы попросту не могли его остановить.

В следующем сезоне Лиги чемпионов Срна забил гол и сделал пять передач в девяти играх. Подопечные Луческу снова вошли в историю клуба, выйдя в четвертьфинал, прежде чем Барселона обыграла их по сумме двух матчей со счетом 6:1.

На первый взгляд, время, проведенное в Украине на профессиональном уровне, кажется маловероятным, чтобы зажечь интерес европейских грандов, но Срна продолжал очаровывать футбольный мир своей вдохновляющей и уникальной личностью, доставляющей радость далеко от футбольного поля. Поскольку Украина продолжает переживать войну, начавшуюся в 2014 году, Срна отметился добрым поступком. Он закупил 20 тонн мандаринов в Метковиче, где он вырос, и подарил их более чем 20 000 ученикам школ Украины.

Кроме того, он часто покупал билеты на матчи и финансировал дорожные расходы детей-сирот, пока он был в Шахтере, а также приобрел более 100 ноутбуков для детей в школах. Источник вдохновения для болельщиков и местных жителей Хорватии и Украины, Срна, закрепил свое наследие как невероятно преданный, бесконечно целеустремленный футболист и человек мирового уровня.

За свою страну он сыграл в 134 матчах, забив 22 гола. В Шахтере он провел невероятные 536 матчей, что также является рекордом. После того, как в 2018 году Срна уехал на сезон в команду Серии А — Кальяри, Срна вернулся в Шахтер, сначала в качестве помощника тренера, а теперь в качестве директора по футболу, поскольку теперь он пытается написать новую главу в украинском футбольном фольклоре.

После ухода из клуба в 2016 году, Мирча Луческу теперь руководит киевским Динамо. В Шахтере теперь свои лидеры: Маркос Антонио, Додо и Тете. Клуб продолжил свою философию, основанную на бразильских талантах.

Увы, даже после незабываемых побед в Лиге чемпионов над Реалом, хотя уровень клуба и продолжает расти, они никогда больше не поставят на поле такого надежного, безжалостного к соперникам и особенного игрока, как Дарио Срна.

Брэд Джонс, Breaking the lines