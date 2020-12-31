Украина

Голкипер дончан подвел итоги года.

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин высказал свое мнение о своем прогрессе в уходящем году.

"Год сложился хорошо, хотя были и ошибки. Главное, что я мог расти профессионально, узнал много нового, получил опыт, после которого стал сильнее. И ситуация с коронавирусом закалила. В первую очередь благодарен за поддержку своим родным и близким – они радуются любым моим успехам и победам, а когда плохо, находят нужные слова утешения. Без этого очень тяжело любому спортсмену. Бывают ситуации, с которыми в психологическом плане одному справиться нереально. Гораздо легче, когда рядом те, кто верит в тебя, поддерживает и помогает. Мне в этом плане очень повезло.

Номер один – вся команда Шахтер и наши болельщики. Бороться ведь пришлось не только с сильными соперниками, но и с коронавирусом, с которым раньше никто не сталкивался. К сожалению, этот вирус не обошел стороной и наш коллектив, но никто не опустил руки, все продолжали верить в себя, в команду и профессионально работать для достижения общих целей", — сказал Трубин официальному сайту дончан.

Ранее сообщалось, что молодой вратарь стал лучшим игроком Шахтера в 2020-м году.