Украина

Болельщики определили лучших футболистов "горняков" в уходящем году.

Стали известны результаты голосования болельщиков донецкого Шахтера за звание лучшего игрока клуба в 2020-м году.

Опрос проводился на официальной странице в Instagram и на новостных каналах Шахтера. На выбор были предложены 7 кандидатур – все, кто в течение года становился игроком месяца (Тайсон, Марлос, Соломон, Мораес, Корниенко, Тете и Трубин).



По результатам голосования наибольшее количество голосов (3981) получил голкипер "горняков" Анатолий Трубин, ворвавшийся в итоговый опрос в статусе игрока декабря.

В голосовании поучаствовали 12 383 респондента. Почетное третье место досталось Манору Соломону, которого выбрали 3 270 пользователей. Чуть больше голосов оказалось у Тете – 3 314.



Отмечается, что второй год подряд лучшим футболистом Шахтера стал вратарь – в 2019-м награда досталась Андрею Пятову. Ранее болельщики присуждали победу Дарио Срне, Алексу Тейшейре, дважды Марлосу и однажды Тайсону.



В августе Анатолию Трубину исполнилось 19 лет. Воспитанник Академии Шахтера в 2020 году провел за клуб 20 матчей, из которых 8 – на ноль.

Ранее стало известно, что Трубин попал в команду открытий Лиги чемпионов-2020.