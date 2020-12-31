Украина

Вратарь дал свою оценку прошедшему групповому этапу.

Голкипер Шахтер Анатолий Трубин рассказал, что повлияло на его уверенность, а также прокомментировал групповой этап в Лиге чемпионов.

"Сначала была встреча с Десной – мой второй поединок за Шахтер и первый при Луише Каштру. Именно эта игра подарила надежду и вселила уверенность, ведь первые полгода я провел в дубле, а матч с командой из Чернигова стал первым в году за основу Шахтера. Важно было хорошо себя проявить и зарекомендовать, оправдать доверие тренера. Мне кажется, тогда все получилось, плюс мы выиграли, что также было очень важно.

Последовавший дебют в Лиге чемпионов – мечта детства, а тут еще выезд с Реалом, на его поле. Затем был первый матч на ноль в ЛЧ с Интером. Да и поединок с той же Боруссией М, когда мы хоть и уступили, но получили неоценимый опыт. Все матчи важные, был сделан огромный шаг вперед, и это стало большим толчком для меня.

На фоне топ-клубов Европы ты можешь лучше оценить свои силы и увидеть, куда нужно расти. Да и вообще для молодых игроков каждый поединок является важным и запоминающимся. В таком возрасте ощущается большой голод к играм, хочется как можно чаще выходить на поле", — сказал игрок официальному сайту дончан.

Ранее вратарь Шахтера поведал о своем прогрессе и подвел итоги 2020-го года.