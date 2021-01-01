Украина

Форвард сборной Украины высказал восхищение главным тренером своей национальной сборной.

Нападающий Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес поделился мнением о тренере национальной команды Андрее Шевченко.

"Шевченко – очень влиятельная фигура в Украине. Если у него не самое большое имя в стране, то одно из таковых. Он – человек со светлым умом. Это очень повлияло на мое решение о натурализации, он много рассказывал о своем проекте в сборной. У него психология победителя, недаром у него такая карьера.

Он любит оставаться на виду, обмениваться идеями с игроками. Любит участвовать в тренировках. Наши отношения с ним действительно классные, он – человек, которым я очень восхищаюсь", – приводит слова Мораеса ESPN.

Жуниор Мораес выступает в сборной Украины с весны 2019 года. За все время он провел 8 матчей и пока не успел отметиться забитыми голами.

Ранее форвард украинской сборной делился мнением о жеребьевке квалификации ЧМ-2022.