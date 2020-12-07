Форвард — о жеребьевке квалификации ЧМ-2022.
ЖУНИОР МОРАЕС, УАФ
07 декабря 2020, 22:20
Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал результаты результаты жеребьевки квалификации чемпионата мира-2020.
"Жизнь покажет, насколько удачным для нас было сегодняшнее жеребьевки. Думаю, нам досталась непростая группа.
Есть сложные соперники, но я уверен, что мы сделаем хорошую работу в этой кампании. И, думаю, у нашей сборной есть шанс на успех в этой группе", — цитирует Мораеса УАФ.
Ранее своим мнением о жеребьевке поделились Александр Шовковский, Сергей Кривцов и Андрей Шевченко.
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