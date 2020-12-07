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Форвард — о жеребьевке квалификации ЧМ-2022.

Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал результаты результаты жеребьевки квалификации чемпионата мира-2020.

"Жизнь покажет, насколько удачным для нас было сегодняшнее жеребьевки. Думаю, нам досталась непростая группа.

Есть сложные соперники, но я уверен, что мы сделаем хорошую работу в этой кампании. И, думаю, у нашей сборной есть шанс на успех в этой группе", — цитирует Мораеса УАФ.

Ранее своим мнением о жеребьевке поделились Александр Шовковский, Сергей Кривцов и Андрей Шевченко.

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