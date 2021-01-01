Украина

Президент УАФ вспомнил о техническом поражении сборной Украины в матче со Швейцарией.

Президент УАФ Андрей Павелко подвел итоги 2020 года для украинского футбола.

"Благодаря плодотворному сотрудничеству с министерством здравоохранения Украины нам удалось закончить соревнования в УПЛ, Кубке Украины и первой лиге по спортивному принципу.

Мы смогли частично вернуть болельщиков на трибуны, и именно их поддержка вдохновила сборную на историческую победу в матче с грозной Испанией.

В 2021-м желаю всем нам новых побед – личных и спортивных. Побед каждой из наших сборных. А главной команде желаю в следующем году еще и установить рекорд по количеству сыгранных матчей.

Кроме поединков отбора на чемпионат мира, провести максимальное число матчей на Евро и еще одну встречу, которая у нас осталась с 2020-го (речь о техническом поражении сборной Украины в матче со Швейцарией в Лиге наций)", – приводит слова Павелко официальный сайт УАФ.

Ранее НАПК закрыло дело по Павелко об умышленном недостоверном декларировании.